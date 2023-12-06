Eskişehir'de Genç Darbedilerek Öldürüldü, 4 Sanığa Hapis Cezası Verildi

Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 1'i tutuklu 14 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi, 10'u beraat etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mertcan A'yı, maktul Doğukan Yener'i 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 1'i tutuklu 14 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi, 10'u beraat etti.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mertcan A. ile cinayete iştirak ettiği iddiasıyla yargılanan Koray B, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Seçil D, Caner T, Kaan Furkan G, Ercan A. ile maktul Doğukan Yener'in annesi Suzan Yener ve kardeşi Batuhan Yener katıldı.

Maktulün annesi Suzan Yener, "Yaşadıklarımı anlatamam. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben yara bere içindeyim. ya cezalandırılsınlar ya da Doğukan'ımı bana geri versinler. Bu işte kimin parmağı varsa, kim çanak tutuyorsa en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Mertcan A. ise "Ben maktulü tanımıyorum. Herhangi bir husumetimiz ya da geçmişimiz yoktur. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Sükunetle davranmadığım için pişmanım. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben kavgadaki kişileri arkadaşlarım sandım. Herhangi bir düşmanlığım yok. Takdir mahkemenindir. Adalete güveniyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mertcan A'yı, maktul Doğukan Yener'i "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eğlence mekanı çalışanı olan tutuksuz sanık Ali K. "basit yaralama" suçundan 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Eğlence mekanının sahibi sanık Caner T. ile hukuk işleri sorumlusu sanık Kaan Furkan G. hakkında güvenlik kamerası görüntülerine müdahale etmek suretiyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 3'er yıl hapis cezasına hükmedildi. Aynı suçtan yargılanan eğlence mekanının mesul müdürü sanık Seçil D. ile olay yerinin karşısındaki başka bir işletmenin sahibi sanık Ercan A. ve diğer sanıklar ise beraat etti.

Olay

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında geçen yıl haziran ayında iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen Doğukan Yener (23), kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mertcan A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mertcan A. ile diğer 9 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, 4 sanığın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.