Ak Parti'den Yeşil Dönüşüm Toplantısı
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca "Gelecek İçin Yeşil Kalkınma - 81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" kapsamında İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığınca "Gelecek İçin Yeşil Kalkınma - 81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" kapsamında İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Talha Kös, Eskişehir'de yapı stoklarının kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kös, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşümü gündeme almadığını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi kentsel dönüşüm sürecini bir seferberlik ruhuyla işletmeliyiz. Kentsel dönüşüm siyasi bir mesele değildir. Eskişehir'de zeminlerde sıvılaşmalar var, yapı stokları iyi görünmüyor. Burada siyaset üstü anlayışla kentsel dönüşüm sürecinin işletilmesini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) edindiği tecrübelerle Türkiye genelinde 500 bin konut inşa edeceğini kaydeden Kös, şöyle devam etti:

"Bu 500 bin konuttan Eskişehir de payını alacak. Burada talep doğrultusunda sayının artması mümkün. Mülkiyet sahibi olmayanlar, emekliler, engelli vatandaşlar, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler, şehit ve gazi yakınlarımız ile gençler öncelikli olacak. Çok uygun fiyatlarla satışa çıkacak bu konutlardan Eskişehir de istifade edecek."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınlarının tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiğine dikkati çekti.

Albayrak, bu sorunların en aza indirilmesi için AK Parti hükümetinin vizyoner ve kararlı adımlar attığını bildirerek, "Bu adımlar sadece iklim ve çevreyle sınırlı değil, üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerde şekillendi ve şekillenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
