Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu; 13 gözaltı

Eskişehir merkezli olarak 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, eskort siteleri aracılığıyla kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi. Operasyonda 15 kadın kurtarıldı ve kaçak malzeme ele geçirildi.

ESKİŞEHİR merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 13 şüphelinin Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın'da eskort siteleri aracılığıyla müşteri bulduğu, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları, aracılık ettikleri ve bu yolla maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

15 KADIN KURTARILDI

İzlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlenirken; 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası, çalıntı olduğu belirlenen 68 adet tibet meditasyon kasesi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 6'sı yabancı 15 kadın kurtarıldı. Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

