Eskişehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerin toplamda 53 yıl hapis cezası bulunuyordu.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, "hırsızlık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 6 ay 14 gün hapis cezası bulunan A.U, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan G.İ. ve "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "tehdit" ve toplamda 12 farklı suçtan 29 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 264 bin 20 lira adli para cezası bulunan R.B. yakalandı.

Firari hükümlüler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
