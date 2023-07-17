Eskişehir'de Emniyet Kemeri Takmanın Önemi Simülasyonla Gösterildi

Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından Vilayet Meydanı önüne kurulan simülasyon ile emniyet kemeri takmanın önemi uygulamalı bir şekilde gösterildi. Simülasyonda yapay bir kaza anı deneyimleyen vatandaşlar, emniyet kemeri takmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını belirtti. Trafik ekipleri, emniyet kemerinin ölüm riskini sürücüler ve yolcular için yüzde 50-75 oranında azalttığını vurguladı.

Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekiplerince Vilayet Meydanı önüne kurulan simülasyon ile emniyet kemeri takmanın önemi uygulamalı bir şekilde gösterildi.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Vilayet Meydanı'nın önüne emniyet kemeri takmanın önemini göstermek amacıyla Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir kaza simülasyonu kuruldu. Yoğun ilgi gösterilen simülasyonda yapay bir kaza anı deneyimlenirken, ters dönen araçtan çıkan vatandaşlar emniyet kemeri takmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını söylediler. Trafik ekipleri, konuyla ilgili olarak vatandaşları detaylıca bilgilendirirken, emniyet kemerinin ölüm riskini sürücüler ve ön koltuktakiler için yüzde 50, arka koltukta oturan yolcular için ise yüzde 75 oranında azalttığı belirtildi. - ESKİŞEHİR