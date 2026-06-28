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Eskişehir'de park halindeki araçlara çarpan otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de park halindeki araçlara çarpan otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü yaralandı
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Eskişehir'de ehliyetsiz ve 1.67 promil alkollü sürücü D.A., kontrolünü kaybettiği otomobille park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü ve arkadaşı yaralanırken, sürücüye 65 bin, araç sahibine 40 bin lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR'de park halindeki araçlara çarpan otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü D.A. (23) ve yanındaki arkadaşı K.C.Ö. (24) yaralandı. Sürücüye 65 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. D.A.'nın kontrolünü yitirdiği 26 AOM 530 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü D.A. ile yanındaki arkadaşı K.C.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemede sürücü D.A.'nın 1.67 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından sürücü D.A.'ya 65 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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