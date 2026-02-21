Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, elektrikli bisiklete çarptı; 1'i ağır 2 çocuk yaralandı

ESKİŞEHİR'de ehliyetsiz Batuhan E. (17) yönetimindeki otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Berat K. (14) hafif, Kayra T. (14) ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan E. kontrolündeki 26 ABJ 926 plakalı otomobil, Berat K.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Berat K. ve beraberindeki Kayra T., ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kayra T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, gözaltına alındı. Otomobil sahibi ve sürücüye 23 bin 437'şer lira para cezası uygulandı. Öte yandan, yaralı yakını bir kişi kaza yerinde ailesini arayarak "Durumu iyi nefes alıyor. Hiçbir şey yok" diyerek kazayı anlattı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı