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Eskişehir'de eğitim kurumlarının kapasite kullanımı toplantıda görüşüldü

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Eskişehir'de eğitim kurumlarının kapasite kullanımı toplantıda görüşüldü
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Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıda eğitim kurumlarının kapasite kullanımı ele alındı. İl ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin katıldığı toplantıda kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaç planlaması görüşüldü.

Eskişehir'de eğitim kurumlarının mevcut kapasite durumları, kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaçlara yönelik planlamalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin katılımıyla Kapasite Kullanımı Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, eğitim kurumlarının mevcut kapasite durumları ele alınarak kaynakların etkin ve verimli kullanılması, ihtiyaçların belirlenmesi ve kapasite kullanımına yönelik planlamalar görüşüldü.

İl genelinde yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin önemine değinildi.

Kaynak: AA
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