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Eskişehir'de Dilencilikle Mücadele 2026 Yılı Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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Eskişehir'de Dilencilikle Mücadele 2026 Yılı Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Eskişehir'de Dilencilikle Mücadele 2026 Yılı Değerlendirme Toplantısı, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca başkanlığında yapıldı. Kent genelindeki denetimler, kurumlar arası işbirliği ve risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar ele alındı.

Eskişehir'de çocukların sokakta çalıştırılması ve dilendirilmesinin önlenmesi ile sokakta risk altında bulunan çocukların korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği "Dilencilikle Mücadele 2026 Yılı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Müdürü Orhan Bayrak ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde yürütülen denetimler, kurumlar arası işbirliği ve sokakta risk altında bulunan çocuklara yönelik sosyal hizmet çalışmaları ele alındı.

Valilik Genel Emirleri doğrultusunda çocukların sokakta çalıştırılması ve dilendirilmesinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kolluk kuvvetleri, zabıta birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin koordineli çalışmaları görüşüldü.

Kent genelinde dilendirilen çocuklar ile dilencilik yapan kişilere para verilmesinin ve bu kişilerden çeşitli mal veya hizmetlerin satın alınmasının önlenmesine yönelik yürütülen uygulamalar da değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca denetimlerin etkinliğinin artırılması, risk altında bulunan çocukların korunması ve ihtiyaç duyulan durumlarda sosyal hizmet mekanizmalarının devreye alınmasına ilişkin yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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