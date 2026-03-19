Eskişehir'de çocuk evleri sitesi sakinleri iftarda buluştu

Eskişehir'de, Neşeli Hayatlar Derneğince çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar için iftar verildi.

Neşeli Hayatlar Derneği tarafından sosyal sorumluluk ve dayanışma örneğinin sergilenmesi amacıyla gönüllü eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, hayırsever iş insanı Adil Can'a teşekkür plaketi verdi.

Programda, uzun yıllardır gönüllü faaliyetlerle çocuklara destek olan Neşeli Hayatlar Derneği Başkanı Tayfun Erdoğan başta olmak üzere, tüm dernek üyelerine ve gönüllülere teşekkür edildi.