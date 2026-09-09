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Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Yayla Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangını söndürmek için 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Mihalıççık Belediyesine ait 1 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Kaynak: AA
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