Yangından Kurtarılan Kaplumbağa Doğaya Salındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir arazide çıkan yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eğriöz ile Karaçobanpınarı mahalleleri arasında bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu sırada itfaiye personeli, yangından etkilenen bir kaplumbağayı fark etti. Ekipler, suyla serinlettikleri kaplumbağayı daha sonra yeniden doğaya bıraktı.

Kaynak: AA