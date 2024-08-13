Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı.

Polis ekiplerince dün gözaltına alınan Arda K'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesine getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Savcılıkça sorgulanan Arda K, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.