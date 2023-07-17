Eskişehir'de Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi Tahir Yıldız'ı öldürdüğü iddiasıyla 'Ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebiyle yargılanan Sibel Yıldız, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına mahküm edildi.

2021 yılı Ekim ayında boşanmak istediği eşi Tahir Yıldız (35) ile tartışma yaşayan 3 çocuk annesi Sibel Yıldız (26), olayın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Sibel Yıldız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Sibel Yıldız (26), mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

"Suçu kesinlikle işlemedim"

Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözleri sorulan tutuklu sanık Sibel Yıldız, "Ben bu suçu kesinlikle işlemedim" dedi.

İyi hal indirimiyle 'Müebbet hapis' cezası verildi

Mahkeme heyeti, 'Eşi kasten öldürmek' hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilen tutuklu sanık Sibel Yıldız hakkında, geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak iyi hal indirimi uygulanmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Sibel Yıldız, 'Müebbet hapis' cezasına mahküm edildi. - ESKİŞEHİR