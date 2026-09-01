Eskişehir'de Hamamda Ölü Bulundu
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir kişi hamamda ölü bulundu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişi hamamda ölü bulundu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir hamama giden 71 yaşındaki Nezat Tiryaki'yi küvet içinde hareketsiz görenler durumu hamam işletmecisine bildirdi.
İhbar üzerine hamama polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tiryaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Tiryaki'nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.???????
Kaynak: AA