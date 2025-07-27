Eskişehir'de Bir Evden 2 Ton 600 Kilogram Çöp Çıkartıldı

Eskişehir'de Bir Evden 2 Ton 600 Kilogram Çöp Çıkartıldı
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Tepebaşı ilçesinde bir apartman dairesinde yapılan temizlik çalışmasında 2 ton 600 kilogram çöp çıkarıldı. Çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine gerçekleştirilen temizlik, belediye ekipleri, polis ve zabıta tarafından yapıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden 2 ton 600 kilogram çöp çıkarıldı.

Tepebaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşiltepe Mahallesi Muratbey Sokak'taki bir apartman dairesi, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine belediye ekiplerince kontrol edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ve zabıta ekipleriyle eve girerek temizlik çalışması başlattı.

Evden, çıkarılan 2 ton 600 kilogram çöp, belediyeye ait atık toplama merkezine taşındı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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