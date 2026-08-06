Eskişehir'de çift, iki çocuğa koruyucu aile oldu

Eskişehir'de yaşayan çift, iki çocuğun bakımını üstlenerek koruyucu aile oldu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında 2 çocuğun sevgi dolu bir aile ortamına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, kapılarını ve kalplerini 2 çocuğa açan çiftin koruyucu aile olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "İki evladımızı daha sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aile ortamı sunan kıymetli ailemize şükranlarımızı sunuyor, yavrularımıza yeni yuvalarında huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA