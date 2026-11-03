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Eskişehir'de Bilinçli Anneler, Güvende Nesiller projesinin açılışı yapıldı

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Eskişehir'de Bilinçli Anneler, Güvende Nesiller projesinin açılış programı ve ihtiyaç belirleme çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda Eskişehir'in 12 ilçesindeki 47 ilkokulun velilerine yönelik planlanan eğitimlerin ihtiyaçları değerlendirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Eskişehir Temsilciliği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbirliğinde yürütülen "Bilinçli Anneler, Güvende Nesiller" projesinin açılış programını ve ihtiyaç belirleme çalıştayını gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, KADEM Eskişehir İl Temsilcisi Mehtap Özkaya, eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Kadınların bilinçlendirilmesi, çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi ve aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, erken çocukluk döneminde anne ve aile desteğinin önemi ele alındı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, sağlıklı ve güçlü bir toplumun temelinin ailede atıldığını belirtti.

Açılış programının ardından düzenlenen ihtiyaç belirleme çalıştayında, Eskişehir'in 12 ilçesindeki 47 ilkokulun velilerine yönelik planlanan eğitimlere ilişkin ihtiyaçlar??????? değerlendirildi.

Çalıştayda ayrıca proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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