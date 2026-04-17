Eskişehir'de bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan bıçaklı kavgada 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.K, Ş.T, E.Y, G.K. ve A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler E.G, E.Ç, Y.A.D. ve M.Ö. adli kontrol şartıyla, M.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Vural Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine E.G, E.Y, Ş.T. ve E.Ç. darbedilmiş, M.F.G. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
'Kocamla birliktesin' deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı

Görüntü Türkiye'den! Kadınların erkek kavgası sürpriz sonla bitti
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek

Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası yürek ısıtan hareket