Eskişehir'de bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan bıçaklı kavgada 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.K, Ş.T, E.Y, G.K. ve A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler E.G, E.Ç, Y.A.D. ve M.Ö. adli kontrol şartıyla, M.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Vural Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine E.G, E.Y, Ş.T. ve E.Ç. darbedilmiş, M.F.G. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.