Eskişehir'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaralı kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Emek Mahallesi Nihat Sami Banarlı Sokak'ta önceki gün tartışma sonucu çıkan kavgada Ö.Ç'yi (32) bıçakla yaraladıktan sonra yakalanan K.D.G'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Yaralı Ö.Ç'nin ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner