Haberler

Eskişehir'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaralı kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Emek Mahallesi Nihat Sami Banarlı Sokak'ta önceki gün tartışma sonucu çıkan kavgada Ö.Ç'yi (32) bıçakla yaraladıktan sonra yakalanan K.D.G'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yaralı Ö.Ç'nin ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Böylesi görülmedi! Ülkede internet 240 saattir kesik

Böylesi görülmedi! Ülkede 240 saattir internet yok