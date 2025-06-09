Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı. Emek Mahallesi'nde iki kişi bir üçüncü şahsı darbetti, ardından bıçakla karşılık verildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda, M.Ü. (45), İ.D. (44) ve S.Y. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. ile S.Y, M.Ü'yü darbetti. M.Ü. de yanındaki bıçakla İ.D. ile S.Y'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçaklanan İ.D. ve S.Y. ile darbedilen M.Ü, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel