Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda, M.Ü. (45), İ.D. (44) ve S.Y. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. ile S.Y, M.Ü'yü darbetti. M.Ü. de yanındaki bıçakla İ.D. ile S.Y'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanan İ.D. ve S.Y. ile darbedilen M.Ü, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.