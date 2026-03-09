Haberler

Eskişehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki K.D.G. tarafından bıçaklanan 32 yaşındaki Ö.Ç. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Nihat Sami Banarlı Sokak'ta K.D.G. (17) ile Ö.Ç. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda K.D.G, Ö.Ç'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli K.D.G, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
