Eskişehir'de sokak ortasında adam öldürüp, birini yaralayan kardeşlere ağır ceza

ESKİŞEHİR'de sokak ortasında Fatih Bayar'ı (36) bıçaklayarak öldürüp, Yasin Tümer'i (36) de yaraladıkları suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Burak ve Tunahan Zeren kardeşler 27 yıl 6'şar ay, tutuksuz sanık Faruk Y. (16) ise 13 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Zeren kardeşler, savunmalarında beraat talep etmediklerini ancak pişman olduklarını söyledi.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda ocak ayında, Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin Tümer ile Burak Zeren, kardeşi Tunahan Zeren ve Faruk Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ölümcül, 17 bıçak darbesi alan Fatih Bayar ve 6 yerinden bıçaklanan arkadaşı Yasin Tümer yaralandı. Yaralılardan Yasin Tümer Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih Bayar, kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavga sonrası Burak Zeren, Tunahan Zeren ve Faruk Y.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeren kardeşler tutuklanırken, Faruk Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Burak ve Tunahan Zeren kardeşler ile tutuksuz yargılanan Faruk Y. ve Fatih Bayar'ın ailesi katıldı.

Fatih Bayar'ın annesi Ayşe Bayar ile babası Mehmet Bayar, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Tutuksuz sanık Faruk Y., çok pişman olduğunu belirterek, "Keşke olan bana olsaydı. Engel olmaya çalıştım, olamadım. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Tunahan Zeren ise mahkemeden beraat talebinde bulunmadığını ifade ederek, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Beraat istemiyorum, pişmanım" diye konuştu.

Burak Zeren de mahkeme heyetinden beraat talebinde bulunmadığını söyleyerek, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Beraat istemiyorum. Pişmanım, tekrar baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti savunmalarının ardından Fatih Bayar'ın öldürülmesi ve Yasin Tümer'in yaralanmasına ilişkin tutuklu sanıklar Burak ve Tunahan Zeren'i 27 yıl 6'şar ay, tutuksuz sanık Faruk Y.'yi ise 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.