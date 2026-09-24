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Eskişehir'de başmüfettişliğe atanan emniyet müdürleri için onur yemeği verildi

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Eskişehir'de başmüfettişliğe atanan emniyet müdürleri için onur yemeği verildi
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Eskişehir'de 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına polis başmüfettişi olarak atanan müdürler onuruna yemek düzenlendi. Programa katılan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, müdürlere teşekkür edip yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi.

Eskişehir'de görev yaptıkları sırada 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına polis başmüfettişi olarak atanan emniyet müdürleri onuruna yemek programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın katıldığı programda, kentte görev yaptıkları süre boyunca kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten müdürlere teşekkür edildi.

Yılmaz, müdürlerin yeni rütbelerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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