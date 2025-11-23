Haberler

Eskişehir'de At Arabasıyla Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir şüpheli, at arabasıyla girdiği iş yerinden inşaat malzemeleri çaldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi ve malzemeleri satın alan hurdacıyı gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin at arabasıyla hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kentte bir şüpheli, Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinin deposuna at arabasıyla geldi.

İş yerinin deposuna giren şüpheli, inşaat malzemelerini çaldı. Bu malzemeleri at arabasına yükleyen şüpheli daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin başvurusu üzerine hırsızlık şüphelisinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, at arabasıyla 35 bin lira değerinde sac malzemeleri çalan şüphelinin S.Ç. olduğunu belirledi. Çalışmada ayrıca şüphelinin hırsızlık malzemelerini hurdacıya sattığı tespit edildi.

Polis, S.Ç. ile malzemeleri satın alan hurdacıyı gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
