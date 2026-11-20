Eskişehir'de alkollü sürücüye 26 bin lira ceza yazıldı, ehliyetine 6 ay el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç sulama kanalına devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün 1,83 promil alkollü olduğu belirlenirken, kendisine 26 bin lira ceza yazıldı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde aracı kanala devrilen alkollü sürücüye ceza kesildi.
A.M.B, idaresindeki 26 AKR 169 plakalı hafif ticari araç, Zincirlikuyu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün 1,83 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye 26 bin lira cezası yazıldı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Kaynak: AA