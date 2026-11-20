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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde aracı kanala devrilen alkollü sürücüye ceza kesildi.

A.M.B, idaresindeki 26 AKR 169 plakalı hafif ticari araç, Zincirlikuyu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün 1,83 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye 26 bin lira cezası yazıldı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA