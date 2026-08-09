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Parkta Alkol Sonrası Fenalaşan 72 Yaşındaki Adam Öldü

Parkta Alkol Sonrası Fenalaşan 72 Yaşındaki Adam Öldü
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parkta alkol tükettikten sonra fenalaştığı öne sürülen kişi öldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parkta alkol tükettikten sonra fenalaştığı öne sürülen kişi öldü.

Hacı Seyit Mahallesi Kartaltepe Sokağı'nda yaşayan 72 yaşındaki Niyazi Akkurt, evinin yakınlarında bulunan bir parkta arkadaşlarıyla alkol aldı.

Daha sonra evine dönerken yolda fenalık geçiren ve yere düşen Akkurt, komşularının ve eşinin yardımıyla yaşadığı apartmanın önüne kadar getirildi.

Apartmanın içinde tekrar fenalaşan Akkurt'un hareketsiz yatması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Niyazi Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Akkurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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