Eskişehir'de Afet Psikososyal Destek Toplantısı

Eskişehir'de afet ve acil durumlarda sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdürü Orhan Bayrak ile afet ve acil durumlarda psikososyal destek çözüm ortakları katıldı.

Toplantıda, afet ve acil durumların ardından yürütülecek psikososyal destek hizmetlerinin etkin şekilde sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, olası afet ve acil durumlara yönelik planlama konuları görüşüldü.

Kaynak: AA