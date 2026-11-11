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Eskişehir'de AFAD personeli TAMP kapsamında psikolojik ilk yardım eğitimi aldı

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Eskişehir'de AFAD personeli TAMP kapsamında psikolojik ilk yardım eğitimi aldı
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce TAMP kapsamında AFAD personeline Psikolojik İlk Yardım Eğitimi verildi. Eğitimle afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Eskişehir'de, afet ve acil durumlarda psikososyal destek kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla AFAD personeline Psikolojik İlk Yardım Eğitimi verildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen eğitime, destek çözüm ortakları arasında yer alan Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Eğitimle, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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