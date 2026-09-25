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Eskişehir'de 90 aile sağlığı çalışanı için gebe ve kadın sağlığı eğitimi başladı

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Eskişehir'de 90 aile sağlığı çalışanı için gebe ve kadın sağlığı eğitimi başladı
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Eskişehir'de 90 aile sağlığı çalışanının katılımıyla gebe, anne ve kadın sağlığına yönelik eğitim programı başladı. 3 gün sürecek programda güncel yaklaşımlar ele alınarak çalışanların bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eskişehir'de 90 aile sağlığı çalışanının katılımıyla "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Gebe, Anne ve Kadın Sağlığı" eğitim programı başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Yunus Emre Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek programın açılışında Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu katılımcılara hitap etti.

Eğitimlerde Eskişehir Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Nihat İnan ile Yunus Emre Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Zehra Günay Yağcı tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İnteraktif şekilde sürdürülen programda gebe, anne ve kadın sağlığı alanındaki güncel yaklaşımlar ele alınırken, aile sağlığı çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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