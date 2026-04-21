Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 9 bin 853 çocuk eğitim aldı

Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 9 bin 853 öğrenciye trafik bilinci kazandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimler, çocuklara uygulamalı trafik kurallarını öğrenme fırsatı sunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir'de eğitim gören farklı yaş grubundaki çocuklara trafik eğitimi veriliyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, sınıf ortamında teori dersi alan çocuklar, simülasyon alanında trafik kurallarını deneyimleyebiliyor. 2025-2026 yılında merkeze gelen 9 bin 853 öğrenci, trafik kurallarını uygulama yöntemiyle öğrenme fırsatı buldu.

Ayrıca Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gelen işitme engelli çok sayıda öğrenciye de İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından işaret diliyle eğitim veriliyor.

Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlkokulu öğretmeni Murat Keser, yaptığı açıklamada, uygulamalı eğitimin çocuklar üzerinde daha öğretici etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Normalde çocuklarımız kendi ailelerinin araçlarıyla ve her gün bindikleri okul servisleriyle trafik kurallarıyla baş başa kalıyor ama uygulamalı olmadığı için çok öğrendiklerini zannetmiyorum. Bu eğitimin, uygulamalı ve görsel olarak anlatıldığı için çocuklara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Burada da çocuklar şimdi kırmızı ışık, yeşil ışık, yaya geçitleri gibi şeyleri daha görsel olarak uygulayacak. Çocuklara çok faydalı olacağına inanıyorum."

Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti