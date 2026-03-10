Haberler

Eskişehir'de 3 ay önce eşini kaybeden yaşlı adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'de 3 ay önce eşini kaybeden yaşlı adam evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 3 ay önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Dursun Baycan, evinde hareketsiz halde bulundu. Komşularının kötü koku ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, morga kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 ay önce eşini kaybeden 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Dursun Baycan'ın komşuları, daireden kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu.

Adrese gelen ekipler, evde hareketsiz yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından ceset, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baycan'ın 3 ay önce eşini kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı

Hem sayıları hem de servetleri rekor düzeyde arttı
İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı

Dev hava savunma destroyeri yola çıktı! İran'ın kapısına dayanacak
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı

Hem sayıları hem de servetleri rekor düzeyde arttı
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var