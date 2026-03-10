Eskişehir'de 3 ay önce eşini kaybeden yaşlı adam evinde ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 3 ay önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Dursun Baycan, evinde hareketsiz halde bulundu. Komşularının kötü koku ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, morga kaldırıldı.
Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Dursun Baycan'ın komşuları, daireden kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu.
Adrese gelen ekipler, evde hareketsiz yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından ceset, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Baycan'ın 3 ay önce eşini kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
