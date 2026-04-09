Eskişehir'de 8 katlı binanın yıkımı sırasında bitişikteki dükkanın duvarı yıkıldı

ESKİŞEHİR'de 8 katlı bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki dükkanın bir duvarı yıkıldı. Hem dükkanını kapatmak zorunda kaldığını hem de iş yerinde yaklaşık 2 milyon lira zarar olduğunu belirten Kübra Ceylan, "Tedbirsizlik dolayısıyla çok ciddi bir masrafım var. Dükkanım kullanılmaz halde. Maalesef ne yapım ekibi ne de yıkım ekibi zararımı karşılamayı kabul etmiyor" dedi.

Olay, dün Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında özel bir şirketle anlaşılan binanın yıkımına İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi trafiğe kapatılarak başlandı. Bu sırada binanın bitişindeki bir dükkanın yan duvarı da yıkıldı.

İş yeri sahibi Kübra Ceylan hem caddenin trafiğe kapanması hem de duvarının yıkılmasıyla birlikte mağdur olduğunu söyledi. Yıkım nedeniyle iş yerinin 4 gündür kapalı olduğunu ifade eden Ceylan, kendilerine bilgi verilmeden yıkım çalışmasını yapıldığını söyledi.

'1-2 MİLYON ZARARIM VAR'

Kübra Ceylan, "Bana hiçbir bilgi vermeden dükkanımın önüne set çektiler, dükkanımı kapattılar. Yıkım sırasında da iş yeri duvarım yıkıldı. Sanki deprem olmuş gibi. Deprem olmuş olsa biz bunun Allah'tan geldiğine inanacağız, tevekkül etmeyi bileceğim. Şu an maalesef ki bir tedbirsizlik dolayısıyla çok ciddi bir masrafım var. Dükkanım kullanılmaz halde. Sattığım ürünlerin hepsi tekstil ürünü, içeride 1-2 milyon zararım var. Maalesef ne yapım ekibi ne de yıkım ekibi zararımı karşılamayı kabul etmedi. Şirket dün avukatlarını gönderdi. Kendi avukatımız da geldi. Bana söyledikleri; 'Gereken neyse mercilere ulaştırın, bizim yapacağımız hiçbir şey yok.' Herkesin elini vicdanına koymasını istiyorum" diye konuştu.

'BENDEN HABERSİZ VE İZİNSİZ YIKIM YAPILDI'

Hukuki mücadele başlattığını belirten Ceylan, "Ben mağdurum, canım yanıyor. Emeklerim gitti, hiçbir muhatabım yok. Ben çocuğumun hakkını kimseye yedirmeyeceğim ama bu kadar duyarsız olunmaz. Bizim belediye başkanlarımız, milletvekilimiz, ben neden kimseye sesimi duyuramıyorum çünkü esnafım burada. Neden bizim halimizi sormuyorlar? Neden bizimle ilgilenmiyorlar? Gerçekten çok mağdurum. Günlük en az 25-30 bin lira cirom oluyordu, şu an tam düğün sezonu, insanların yaz sezonu. Zaten ramazan ayı durgun bir sezondu, işlerimin açıldığı sezonda benden habersiz ve izinsiz yapıldı" ifadelerini kullandı.

Çevre esnaf da caddenin trafiğe kapatılarak yıkım işleminin yapılmasının kendilerini çok zor duruma düşürdüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı