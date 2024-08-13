Eskişehir'de Çay Bahçesindeki Bıçaklama Olayıyla İlgili Soruşturma Sürüyor

Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tepebaşı ilçesinde çay bahçesinde dün bıçaklama olayının gerçekleştiği hatırlatıldı.

İnsanlara rastgele saldırarak 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren şüphelinin emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran'da 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Olayın yaşandığı mahalleden 3 yıl önce taşınmışlar

Görgü tanıklarından Yakup Taşçı, gazetecilere, evindeyken dışarıdaki bir gencin giyiminden dolayı dikkatini çektiğini söyledi.

Evden onu gözlemlediğini belirten Taşçı, "Motosiklete binecek sandım. Kaskını taktı, ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Torbalardan bir şeyler çıkarıp giydi. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haber verdim. Sonra yaşlılara saldırmış." diye konuştu.

Muharrem K. de saldırının ardından tramvay durağının yakınında bir yaralıyı gördüğünü anlattı.

Yaralıya yardım etmek için mendil uzattığını dile getiren Muharrem K, "Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı." dedi.

???????Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ise saldırıyı öğrenip olay yerine gittiğinde polisin saldırgan Arda K'yi etkisiz hale getirerek emniyet müdürlüğüne götürdüğünü aktardı.

Yaralılara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bizim mahallemizde oturuyordu. 3 yıl önce Çamlıca Mahallesi'ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan biri. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdıkları vardır çünkü çocukluğu burada geçti."

???????Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Eskişehir Şehir Hastanesindeki yaralılardan 3'ünün tedbiren yoğun bakımda, diğerlerinin ise servislerde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.