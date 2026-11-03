Eskişehir'de 32 okul öncesi öğrenci masallarla STEM atölyesine katıldı

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Eskişehir'de düzenlenen "Anadolu Masalları ile STEM" temalı atölye çalışmasında, okul öncesi öğrencileri geleneksel masalları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Şubesi koordinasyonunda Eskişehir Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Eczacı Faruk Erden Anaokulu ve Seçil Akkurt Anaokulundan 32 öğrenci katıldı.

Atölyede öğrenciler, masallardan yola çıkarak STEM odaklı düşünme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Masalların hayal gücünü STEM'in keşfetme ve üretme yaklaşımıyla birleştiren etkinlikte, çocukların erken yaşta STEM farkındalığı kazanmaları amaçlandı.

Kaynak: AA