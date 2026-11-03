Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 32 okul öncesi öğrenci masallarla STEM atölyesine katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 32 okul öncesi öğrenci masallarla STEM atölyesine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen 'Anadolu Masalları ile STEM' atölyesine 32 okul öncesi öğrenci katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK Şubesi koordinasyonundaki etkinlikte öğrenciler, masallardan yola çıkarak STEM odaklı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdi.

Eskişehir'de düzenlenen "Anadolu Masalları ile STEM" temalı atölye çalışmasında, okul öncesi öğrencileri geleneksel masalları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Şubesi koordinasyonunda Eskişehir Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Eczacı Faruk Erden Anaokulu ve Seçil Akkurt Anaokulundan 32 öğrenci katıldı.

Atölyede öğrenciler, masallardan yola çıkarak STEM odaklı düşünme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Masalların hayal gücünü STEM'in keşfetme ve üretme yaklaşımıyla birleştiren etkinlikte, çocukların erken yaşta STEM farkındalığı kazanmaları amaçlandı.

Kaynak: AA
Adana'da markete ekmek bırakırken vurulan fırıncı hayatını kaybetti! Eşi: 3 çocuğumla bir başıma kaldım

Markete ekmek bırakırken kurşunların arasında kaldı! Eşi yalvardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Polis bile durduramadı! Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar

Polis bile durduramadı! Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir