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Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün komşular arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün komşular arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Erenköy Mahallesi Yurtcan Sokak'ta dün komşular arasında çıkan M.C. (54) ile T.D'nin (31) pompalı tüfekle, G.D'nin (13) ise kafasına taş isabet etmesi sonucu yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheliler Y.D. (64) ile R.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralananlardan M.C. ile T.D'nin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, G.D'nin ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürdüğü??????? öğrenildi.

Kaynak: AA
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