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Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

E.G. idaresindeki 16 V 6520 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu üzeri Gündoğdu Mahallesi yakınlarında F.Y. yönetimindeki 26 ER 366 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak toprak alana savrulan otomobilin sürücüsü F.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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