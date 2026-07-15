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FETÖ darbe şehidi Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan ve arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan ve arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

Alikan Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

Programda protokol üyeleri, şehit Dalgıç'ın mezarına kırmızı gül bıraktı.

Saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

Katılımcılar, programın ardından şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Alikan Mahallesi'nde bulunan ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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