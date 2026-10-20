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Eskişehir'de 12-19 Ekim operasyonlarında 40 firari hükümlü dahil 127 kişi yakalandı

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Eskişehir Valiliğine göre, 12-19 Ekim'de il genelinde aranan kişilere yönelik çalışmada 189 uygulama noktasında 815 personel görev aldı. Çalışmada çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 firari hükümlü olmak üzere 127 kişi yakalandı.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-19 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

189 uygulama noktasında, 815 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 firari hükümlü olmak üzere 127 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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