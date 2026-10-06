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Eskişehir'de 1000 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de 1000 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de 2-5 Ekim'de kaçak tütün ve alkol üretimi ile satışına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Operasyonda 1000 litre etil alkol, 36 bin 200 dal makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2-5 Ekim tarihlerinde kaçak tütün ve alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 1000 litre etil alkol, 36 bin 200 dal makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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