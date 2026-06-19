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Eskişehir'deki silahlı kavgada iki tutuklama

Eskişehir'deki silahlı kavgada iki tutuklama
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Çankaya Mahallesi Şehit Ali İhsan Karabulut Sokak'ta H.C.M'nin tabancayla vurulmasının ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada, C.D, A.A, M.Y. ve K.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden C.D. ile K.K, tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada bacağından yaralanan H.C.M'nin Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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