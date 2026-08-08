Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ekrem Aksoy, komşularının kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerince evinde ölü bulundu. Belediye tabibi ölümü şüpheli olarak değerlendirirken, Aksoy'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR'de Ekrem Aksoy(70), komşularının kötü koku yayıldığı ihbarı yaptığı evinde, polis ekipleri tarafından ölü bulundu.
Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak'ta iki katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Ekrem Aksoy'un komşuları, kendisinden uzun süre haber alamadı. Aksoy'un evinden kötü kokular yayıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksoy, çilingir yardımıyla girilen evde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi Aksoy'un ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksoy'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Aksoy'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.