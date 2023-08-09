Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yonca ve Saman Balyası Hibe Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sarıcakaya Laçin ve Han Kayı mahallelerinde faaliyet gösteren hayvan üreticilerine yonca ve saman balyası hibe etti. Üreticiler, maliyetlerin sürekli arttığını ve bu desteğin çok önemli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiler için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Sarıcakaya Laçin ve Han Kayı mahallelerinde faaliyet gösteren hayvan üreticilerine yonca ve saman balyası hibe edildi. Üreticiler, "Maliyetler sürekli artıyor. Hayvan üretiminin en önemli girdisi olan yem, saman balyası gibi desteğe çok ihtiyacımız olan noktada yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla artan maliyetler sebebiyle üretimde zorluk çeken çiftçiler ve hayvan üreticileri için hayata geçirdiği projeler destek olarak dönmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi arazilerine ekilen mahsullerin çiftçilere yan destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği "Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi" kapsamında Beylikova ve Çifteler'den sonra Sarıcakaya ve Han ilçelerinde de üreticilere balya desteği verildi.

Sarıcakaya Laçin Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait yonca tarlasından elde edilen hasat sonrası yapılan yonca balyaları Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde faaliyet göstererek destek başvurusu yapan üreticilere dağıtıldı. Büyükşehir ekipleri dağıtımların ikinci noktası olan Han ilçesi Kayı Mahallesi'nde de saman balyası dağıtımı gerçekleştirdi.

"MALİYETLER SÜREKLİ ARTIYOR"

Dağıtıma Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve vatandaşlar katıldı. Şanlı, verilen desteğin çok önemli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Üreticiler de verilen her desteğin kendileri için can suyu olduğunu belirterek, "Maliyetler sürekli artıyor. Hayvan üretiminin en önemli girdisi olan yem, saman balyası gibi desteğe çok ihtiyacımız olan noktada yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ise çiftçiler ve hayvan üreticilerine, üretimden yana destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.