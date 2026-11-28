Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocuğu koruyucu aileye yerleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile hizmetiyle bir çocuğun daha aile yanına yerleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, çocuğa yuva sunan koruyucu aileye teşekkür edildi; çocuğun huzur ve güven içinde büyümesi temenni edildi.
Eskişehir'de bir çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirildi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir çocuğun daha koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirilmesinin sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, çocuğa sevgi, güven ve şefkat dolu bir yuva sunan koruyucu aileye teşekkür edilerek, çocuğun aile ortamında huzur, mutluluk ve güven içinde büyümesi temennisinde bulunuldu.
Kaynak: AA