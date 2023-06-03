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Eskipazar'da Sağanak; Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu

Eskipazar'da Sağanak; Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu

Güncel Haberler

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, öğle saatlerinden itibaren devam eden günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde tarlaya giden 5 kişi, yağış sonrası derenin taşması sonucu yaya köprüsünün yıkılmasıyla birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan Yeter Yılmaz, Emrullah Yılmaz, Sebahattin Doğan, Meliha Çalıova ve Mehmet Çalıova, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, öğle saatlerinden itibaren devam eden günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde tarlaya giden 5 kişi, yağış sonrası derenin taşması sonucu yaya köprüsünün yıkılmasıyla birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan Yeter Yılmaz, Emrullah Yılmaz, Sebahattin Doğan, Meliha Çalıova ve Mehmet Çalıova, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Özelci - Güncel

Eskipazar Karabük İtfaiye AFAD Güncel Haberler

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