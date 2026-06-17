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Aksaray'da "Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman" yarışması kazananları ödüllerini aldı

Aksaray'da 'Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman' yarışması kazananları ödüllerini aldı
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Eskil Kaymakamlığınca düzenlenen 'Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman' yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Yarışma, çocuklarda çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Eskil Kaymakamlığınca düzenlenen "Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Öğrencilerin çevre bilincini artırmayı amaçlayan yarışmada, Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Zeynep Asel Gök birinci, Eskil İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Osman Furkan Sökel ikinci ve Eşmekaya İlkokulu öğrencisi Tahire İkra Akkaş üçüncü oldu.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Bozgöz, proje ve yarışmanın çocuklarda çevre bilincinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Öğrencilerin doğayla bağ kurmalarını, sorumluluk almalarını ve çevreye karşı duyarlılık geliştirmelerini amaçladıklarını belirten Bozgöz, "Çocuklarımızın aylar boyunca emek vererek yetiştirdikleri meşe fidanları, onların sabrını, azmini ve doğa sevgisini ortaya koydu. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, projeye katkı sunan öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hacı Özkan
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