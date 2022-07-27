Eski Vali Konağının tahsisi yeniden İzmir Valiliğine geçti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, mülkiyeti hazine, tahsisi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde olan "Eski Vali Konağı'nın" yeniden İzmir Valiliğine geçtiğini söyledi.

Köşger, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in simge yapılarından konağın süreç içerisinde yıpranmasından dolayı İzmir Katip Çelebi Üniversitesine tahsis edildiğini hatırlattı.

Kamuoyu hassasiyeti de dikkate alınarak yeni bir karar aşamasına geldiklerini aktaran Köşger, "Mülkiyeti hazine, tahsisi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde olan konağı tekrar valiliğe alıyoruz. Daha önce yapılan tahsisi iptal ettik. Rektörümüzün de mutabakatı ile tekrar Valilik Konağı olarak kullanmak üzere alıyoruz." dedi.

Restorasyon çalışmasında bölge halkının taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"O semtte oturan vatandaşlarımız konağın kendi semtlerinde olmasından duydukları memnuniyeti bize ilettiler. Binayı aslına uygun restore ederek valilerin kullanımına sunacağız. Tarihte olduğu gibi kıymetli misafirleri ağırlamaya devam edecek. Kurul toplantısında nihai projeyi yetiştirip onaylatacağız. En geç eylül ayında ihalesini yaparak 1-1,5 yıl zarfında binayı otantik halini bozmadan restore edeceğiz."

İzmir'deki görevinde 2 yılı tamamlandığını aktaran Köşger, bu süreçte 26 restorasyon projesini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

İzmir İktisat Kongresinin gerçekleştirildiği binanın tescil aşamasına geldiğini anımsatan Köşger, "1979 yılında yıkılmış. Mülkiyet sorununu çözdük, arsayı satın aldık. Projesi Anıtlar Kurulunda onaylandı, ihale aşamasında. 17 Şubat 2023'e, İktisat Kongresinin 100. yılında merkezi İzmir'e kazandıracağız. Orada da Cumhuriyetin 100'üncü yılını değerlendirecek, önümüzdeki 100 yıla projeksiyon olacak bir iktisat kongresini gerçekleştireceğiz. Dünyada iktisat alanında söz sahibi akademisyenlerin yer alacağı kapsamlı ve içerikli bir iktisat kongresini Cumhuriyetin 100. yılında İzmir'de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Vali Köşger, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışa geçtiğini ifade etti.

Geçen mayısta günlük vaka sayısının 50'ye kadar düştüğünü hatırlatan Köşger, "O dönem entübe sayısı da 2'ye inmişti. Fakat şu anda entübe sayısı 40 civarında. Yoğun bakımda da 130 olmak üzere ciddi bir artış var. Yoğun bakımlarda şu an için bir sıkıntı yok ama tekrar bir artışa geçtik. Şu aşamada herhangi bir yasaklama düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızı kendi tedbirlerini almaları konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse de katıldı.