Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Sonel açığa alındı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i açığa aldı. Bakanlık, Sonel hakkında soruşturma başlattı ve mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sonel hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı.

Soruşturma kapsamında Sonel, açığa alındı.

Olayın geçmişi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki 9 kişinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
