Haberler

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve 2 şüpheli Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye getirildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve 2 şüpheli Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok, suç delillerini yok etme, kişisel verileri ele geçirme ve yağma gibi suçlamalarla şüpheli sıfatıyla adliyeye sevk edildi.

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyalleri inceleme alındı. Sonel ile tutuklu koruma polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar detaylı bir şekilde incelendi. 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Kasten yaralama', 'Yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme' suçları kapsamında yapılan değerlendirme sonunda 23 Temmuz günü Ankara'da düzenlenen operasyonla E.E. ve S.K., Ankara'da gözaltına alındı.

Dijital materyallerin değerlendirilmesi sonucu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere tutuklu bulundukları cezaevlerinden alındı. Geniş güvenlik önlemi altında Erzurum Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalga! Her şeyi başlatan ünlü iş insanı da gözaltında
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede

Eski Vali için hesap vakti! Deliller sonrası kolundan tutup getirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rize'de facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü!
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı

Bunu hiç beklemiyordu! Gece denize girdi, neye uğradığını şaşırdı
Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet: Teşekkürlerimi iletiyorum

Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet! Görüntüyü paylaştı

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

Havalimanında olay görüntü! Kuyruğu atlayan kişi bakın kim çıktı
İstanbul ve Sakarya’da ortak uyuşturucu operasyonu: 339 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul ve Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 8 adrese baskın yapıldı