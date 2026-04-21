Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısında, "Mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi'nin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınızca, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası rica olunur" denildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısına istinaden soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sonel, 17 Nisan günü Elazığ'da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip, Sonel'i Elazığ'dan alarak 18 Nisan günü sabah saatlerinde Erzurum'a getirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan Sonel'in 19 Nisan günü gözaltı süresi uzatıldı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski Vali Tuncay Sonel, bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik tedbiri altına adliyeye getirildi. Sonel, getirilmeden önce çevik kuvvet adliye önünde koridor oluşturdu. Araçtan indirilen Sonel, hızlıca adliyeye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
